Volley, sorteggio Mondiali Russia 2022: Italia nella Pool E insieme a Canada, Turchia e Cina (Di giovedì 30 settembre 2021) All’Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2022, che si terranno in sei località della Russia. L’Italia di Fefé De Giorgi, che arriva alla rassegna iridata da Campione d’Europa, è stata inserita nel gruppo E insieme a Canada, Turchia e Cina, le quali si incontreranno presso la città di Yekaterinburg. I campioni Olimpici della Francia sfideranno a Ufa la Slovenia, la Germania e il Camerun per la Pool D, mentre la Polonia, campione del Mondo in carica, è stata inserita nel gruppo C insieme a Stati Uniti, Messico e Bulgaria. TUTTI I GIRONI: Pool A – Città: Mosca Russia Serbia Tunisia Puerto Rico Pool B – Città: ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) All’Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca sono stati sorteggiati i gironi dei, che si terranno in sei località della. L’di Fefé De Giorgi, che arriva alla rassegna iridata da Campione d’Europa, è stata inserita nel gruppo E, le quali si incontreranno presso la città di Yekaterinburg. I campioni Olimpici della Francia sfideranno a Ufa la Slovenia, la Germania e il Camerun per laD, mentre la Polonia, campione del Mondo in carica, è stata inserita nel gruppo Ca Stati Uniti, Messico e Bulgaria. TUTTI I GIRONI:A – Città: MoscaSerbia Tunisia Puerto RicoB – Città: ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, sorteggio #MondialiRussia 2022: #Italia nella Pool E insieme a Canada, Turchia e Cina - infoitsport : Volley, sorteggio gironi Mondiali Russia 2022 in tv oggi: orario e diretta streaming - ematr_86 : @Azzurri facciamo uscire anche le altre convocazioni che alle 17 avremo il sorteggio dei Mondiali di #volley e su dai @Federvolley - zazoomblog : Volley sorteggio gironi Mondiali Russia 2022 in tv oggi: orario e diretta streaming - #Volley #sorteggio #gironi… - sportface2016 : #Volleyball, oggi il sorteggio dei gironi dei #Mondiali maschili di Russia 2022: ecco l'orario e come vederlo -