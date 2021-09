Volley, sorteggio gironi Mondiali Russia 2022 in tv oggi: orario e diretta streaming (Di giovedì 30 settembre 2021) oggi in tv il sorteggio dei gironi dei Mondiali di Russia 2022 di Volley maschile: ecco come seguirlo. Terminati i campionati continentali che hanno completato il quadro delle 24 Nazioni qualificate, è tempo di definire la composizione dei gruppi. L’Italia di Fefé De Giorgi arriverà da Campione d’Europa alla rassegna iridata, in programma dal 26 agosto all’11 settembre 2022 in sei località russe. I sorteggi si svolgeranno presso l’Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca alle ore 17.00 italiane (18.00 in Russia) di giovedì 30 settembre 2021. L’evento sarà visibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World. ECCO LE 24 SQUADRE QUALIFICATE ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)in tv ildeideididimaschile: ecco come seguirlo. Terminati i campionati continentali che hanno completato il quadro delle 24 Nazioni qualificate, è tempo di definire la composizione dei gruppi. L’Italia di Fefé De Giorgi arriverà da Campione d’Europa alla rassegna iridata, in programma dal 26 agosto all’11 settembrein sei località russe. I sorteggi si svolgeranno presso l’Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca alle ore 17.00 italiane (18.00 in) di giovedì 30 settembre 2021. L’evento sarà visibile gratuitamente insul canale YouTubeball World. ECCO LE 24 SQUADRE QUALIFICATE ...

