Volley | Serie A1 Femminile in crescita | oltre 11 milioni di italiani interessati

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 11e 50 mila gliallaA1di. Lo ha comunicato la Lega, spiegando che il dato emerge dall’elaborazione delle rilevazioni degli ultimi 4 anni della ricerca multiclient periodica Sponsor Value di StageUp e Ipsos. Visti i risultati delle Nazionali azzurre, sia Senior che giovanili, è attesa un’ulteriorein ottobre, quando inizierà la nuova stagione dei club. In particolare, il target degli, che coinvolge persone dai 14 ai 64 anni è equamente diviso tra uomini e donne (50%). Si ferma però al 9% il dato relativo agli appassionati, ossia coloro che seguono l’evento ‘con regolarità, mentre per laA di ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, campionato di #SerieA1Femminile in crescita: sono 11 milioni e 50 mila gli italiani interessati - bologna_sport : Ecco la campagna abbonamenti della #Geetit per la nuova stagione - TargatoCN : Volley femminile: venerdì 1° ottobre al Museo Enzo Ferrari di Modena appuntamento con la presentazione dei Campiona… - ilnazionaleit : Volley femminile: venerdì 1° ottobre al Museo Enzo Ferrari di Modena appuntamento con la presentazione dei Campiona… - lavocedialba : Volley femminile: venerdì 1° ottobre al Museo Enzo Ferrari di Modena appuntamento con la presentazione dei Campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie

NTR24

Un titolo così non è stato fatto nemmeno per l'Italia di, femminile e maschile, che ha ... così come invece accade spesso inA....in B1 con l'OlimpiaSan Salvatore Telesino Arriva un grande rinforzo sul mercato per la DP Noleggi SGche piazza un importante colpo in vista del prossimo campionato diC ...Volley, cresce l'interesse verso la Serie A1 Femminile: 11 milioni e 50 mila italiani vogliono seguire il campionato.La zanzara è pronta al decollo. Mercoledì è stata una giornata intensa dedicata alla presentazione della Bartoccini Fortinfissi ...