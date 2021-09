Volley, Mondiali Under 18: premi individuali e Dream Team. Tre azzurre fanno festa: c’è Julia Ituma (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 18 di Volley femminile. Le azzurre non sono riuscite a sconfiggere la Russia in Finale, perdendo con un secco 3-0 al cospetto di un sestetto oggi apparso decisamente più forte e tecnicamente inarrivabile. La nostra Nazionale conclude la rassegna iridata al secondo posto, proprio come era successo due anni fa, dopo i trionfi nel 2015 e del 2017. Le ragazze del CT Marco Mencarelli si sono comunque rese protagoniste di una bella cavalcata e possono tornare a casa soddisfatte, si sono messe delle interessanti fondamenta per il futuro e alcuni nomi interessanti sono sbocciati. Per tre italiane c’è anche la soddisfazione personale di avere conquistato il premio individuale e di essere state inserite nel Dream ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento ai18 difemminile. Lenon sono riuscite a sconfiggere la Russia in Finale, perdendo con un secco 3-0 al cospetto di un sestetto oggi apparso decisamente più forte e tecnicamente inarrivabile. La nostra Nazionale conclude la rassegna iridata al secondo posto, proprio come era successo due anni fa, dopo i trionfi nel 2015 e del 2017. Le ragazze del CT Marco Mencarelli si sono comunque rese protagoniste di una bella cavalcata e possono tornare a casa soddisfatte, si sono messe delle interessanti fondamenta per il futuro e alcuni nomi interessanti sono sbocciati. Per tre italiane c’è anche la soddisfazione personale di avere conquistato ilo individuale e di essere state inserite nel...

