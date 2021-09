Volley, Mondiali U18 2021: azzurrine medaglia d’argento, oro alla Russia (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova medaglia per l’Italia del Volley: le azzurrine hanno conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 18 2021. La squadra di Marco Mencarelli si è arresa solamente in finale contro la fortissima Russia. Le russe, già campionesse d’Europa lo scorso anno, si sono imposte in tre set (25-16, 25-17, 25-20). “La squadra ha fatto un percorso strepitoso, soprattutto tenendo conto dei grossi cambiamenti effettuati rispetto all’Europeo dello scorso anno. Devo dire grazie alle ragazze, sono andate oltre ogni nostra aspettativa“. Così il Ct Marco Mencarelli commenta la rassegna iridata delle azzurrine, spiegando: “Ci siamo presentati al Mondiale non conoscendo tante avversarie e quindi avevamo dei punti interrogativi sul livello che ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuovaper l’Italia del: lehanno conquistato laaiUnder 18. La squadra di Marco Mencarelli si è arresa solamente in finale contro la fortissima. Le russe, già campionesse d’Europa lo scorso anno, si sono imposte in tre set (25-16, 25-17, 25-20). “La squadra ha fatto un percorso strepitoso, soprattutto tenendo conto dei grossi cambiamenti effettuati rispetto all’Europeo dello scorso anno. Devo dire grazie alle ragazze, sono andate oltre ogni nostra aspettativa“. Così il Ct Marco Mencarelli commenta la rassegna iridata delle, spiegando: “Ci siamo presentati al Mondiale non conoscendo tante avversarie e quindi avevamo dei punti interrogativi sul livello che ...

