Volley, Mondiali 2022: sorteggiati i gironi. Urna benevola per l'Italia. Tre fasi a gironi, tanti big match (Di giovedì 30 settembre 2021) A Mosca si è svolto il sorteggio dei Mondiali 2022 di Volley maschile, che andranno in scena in Russia dal 26 agosto all'11 settembre. Le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze classificate accederanno alla seconda fase, dove si formeranno quattro raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno (si porteranno dietro i risultati della prima fase). A quel punto le vincitrici delle quatto Pool e le due migliori seconde classificate passeranno alla terza fase, che prevede due gironi da tre squadre per poi arrivare alle semifinali incrociate (unica sfida a eliminazione diretta prima dell'atto conclusivo). l'Italia si ...

