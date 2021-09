Volley maschile, Mondiali U21 2021: risultati e classifiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile. Le 16 migliori squadre al mondo di categoria sono pronte a scendere in campo per aggiudicarsi il titolo nel torneo in programma dal 23 settembre al 3 ottobre tra Italia e Bulgaria. L’Italia di Angiolino Frigoni, inserita nella Pool A, proverà a tenere altro il Tricolore per regalare un’altra soddisfazione agli appassionati di pallavolo. Di seguito le classifiche dei gironi e tutti i risultati della rassegna iridata. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E REGOLAMENTO risultati SECONDA FASE Lunedì 27 settembre Ore 10.00 Cuba-Camerun (Pool ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutti ie ledeiUnder 21di. Le 16 migliori squadre al mondo di categoria sono pronte a scendere in campo per aggiudicarsi il titolo nel torneo in programma dal 23 settembre al 3 ottobre tra Italia e Bulgaria. L’Italia di Angiolino Frigoni, inserita nella Pool A, proverà a tenere altro il Tricolore per regalare un’altra soddisfazione agli appassionati di pallavolo. Di seguito ledei gironi e tutti idella rassegna iridata. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E REGOLAMENTOSECONDA FASE Lunedì 27 settembre Ore 10.00 Cuba-Camerun (Pool ...

