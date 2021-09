Volley femminile, Italia travolta nella finale del Mondiale Under 18. Russia d’oro (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c’è stata partita. L’Italia si inchina alla Russia nella finale del Mondiale Under 18 e si mette al collo una comunque prestigiosa medaglia d’argento, la seconda consecutiva dopo quella conquistata nel 2019. Allora le Italiane trascinarono al quinto set gli Stati Uniti prima di arrendersi, quei hanno alzato bandiera bianca dopo appena 75? di match a senso unico (25-16, 25-17, 25-21) con una sola variazione sul tema, ad inizio del terzo set. Organizzazione di gioco, efficacia in battuta, a muro e in difesa e tante soluzioni in attacco: queste le caratteristiche di una Russia che, alla luce dei fatti, si è dimostrata più forte nettamente delle azzurre che hanno subito psicologicamente le avversarie fin dalle prime battute di gioco. Il tecnico russo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c’è stata partita. L’si inchina alladel18 e si mette al collo una comunque prestigiosa medaglia d’argento, la seconda consecutiva dopo quella conquistata nel 2019. Allora lene trascinarono al quinto set gli Stati Uniti prima di arrendersi, quei hanno alzato bandiera bianca dopo appena 75? di match a senso unico (25-16, 25-17, 25-21) con una sola variazione sul tema, ad inizio del terzo set. Organizzazione di gioco, efficacia in battuta, a muro e in difesa e tante soluzioni in attacco: queste le caratteristiche di unache, alla luce dei fatti, si è dimostrata più forte nettamente delle azzurre che hanno subito psicologicamente le avversarie fin dalle prime battute di gioco. Il tecnico russo ...

