Volley | calendario Italia Mondiali U21 2021 | programma | orari e tv

Il calendario dell'Italia ai Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile: ecco il programma delle partite degli azzurri. Dopo la magnifica doppietta d'oro agli Europei delle due Nazionali Senior e il titolo mondiale delle ragazze U20, tocca ora agli Azzurrini portare in alto il Tricolore nella rassegna iridata. Il torneo si svolgerà tra Italia e Bulgaria: si inizia il 23 settembre con la fase a gironi, mentre le finali si svolgeranno il 3 ottobre. La squadra azzurra è inserita nella Pool A, che si svolgerà a Cagliari, assieme a Repubblica Ceca, Egitto e Thailandia.

