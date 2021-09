Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2021 ore 19:45 (Di giovedì 30 settembre 2021) Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA A PARTIRE DALLA STESSA TANGENZIALE FINO A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)DEL 30 SETTEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA A PARTIRE DALLA STESSA TANGENZIALE FINO A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO ...

