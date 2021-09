Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2021 ore 19:15 (Di giovedì 30 settembre 2021) Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE, SU QUESTO TRATTO, UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; CIRCOLazioNE CHE PERMANE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA A PARTIRE DALLA STESSA TANGENZIALE FINO A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)DEL 30 SETTEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE, SU QUESTO TRATTO, UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; CIRCONE CHE PERMANE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA A PARTIRE DALLA STESSA TANGENZIALE FINO A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ ...

Autostrade: fine lavori entro metà novembre nel tratto fiorentino ...che attualmente prevede la fine di questa fase di lavori - e il ripristino della viabilità su tutte ...un tratto che accoglie anche un traffico di tangenziale oltre che di collegamento da Milano a Roma ...

Venerdì 1 ottobre al via anche a Reggio Emilia il Piano regionale per contenere gli inquinanti da veicoli e riscaldamento 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa ...

