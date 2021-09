Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021)DEL 30 SETTEMBREORE 12:20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SALARIA QUESTA LA CAUSA DELLE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER SALARIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASILINA ENINA. PER EFFETTO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO IN VIA FLAMINIA LUNGHE CODE ALTEZZA MORLPUPO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO, MENTRE A ...