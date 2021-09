Vertenza Alitalia, il grido del Consiglio comunale: “Fiumicino non si tocca” (Di giovedì 30 settembre 2021) Fiumicino – Erano circa 400 i lavoratori di Alitalia in presidio davanti al Comune di Fiumicino dove, poco dopo le 15, è iniziato il quinto Consiglio comunale straordinario dedicato alla Vertenza della compagnia ed al futuro di Ita. Sulla facciata del palazzo comunale spicca un maxi striscione: “Fiumicino non si tocca”. Tante le bandiere sindacali. Per consentire la più larga partecipazione possibile ai lavoratori e alle sigle sindacali coinvolte e per garantire le distanze di sicurezza l’adunanza si sta svolgendo all’esterno del palazzo comunale, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Presenti, tra gli altri, oltre al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, preoccupato da tempo per il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– Erano circa 400 i lavoratori diin presidio davanti al Comune didove, poco dopo le 15, è iniziato il quintostraordinario dedicato alladella compagnia ed al futuro di Ita. Sulla facciata del palazzospicca un maxi striscione: “non si”. Tante le bandiere sindacali. Per consentire la più larga partecipazione possibile ai lavoratori e alle sigle sindacali coinvolte e per garantire le distanze di sicurezza l’adunanza si sta svolgendo all’esterno del palazzo, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Presenti, tra gli altri, oltre al sindaco di, Esterino Montino, preoccupato da tempo per il ...

