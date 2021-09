Versilia, prete fermato con cocaina in auto: segnalato alla prefettura (Di giovedì 30 settembre 2021) Sorpreso a comprare droga nella pineta dello spaccio. Un nuovo caso dopo quello di don Francesco Spagnesi arrestato a Prato. Era con un amico che ha atteso in macchina mentre il sacerdote acquistava droga dai pusher Leggi su repubblica (Di giovedì 30 settembre 2021) Sorpreso a comprare droga nella pineta dello spaccio. Un nuovo caso dopo quello di don Francesco Spagnesi arrestato a Prato. Era con un amico che ha atteso in macchina mentre il sacerdote acquistava droga dai pusher

Ultime Notizie dalla rete : Versilia prete Versilia, prete fermato con cocaina in auto: segnalato alla prefettura ... il prete di Prato arrestato perché al centro di una intricata vicenda di consumo di cocaina, incontri sessuali con escort e ammanchi nelle casse della parrocchia, in Versilia un nuovo choc per la ...

Versilia, prete fermato con cocaina in auto: segnalato alla prefettura La Repubblica Firenze.it Prete compra cocaina nella pineta, altro scandalo nel clero in Toscana Continuano gli scandali nel clero toscano. Inevitabile il collegamento, seppur con le dovute proporzioni, tra il caso di don Spagnesi e quello del prete ...

Versilia, prete fermato con cocaina in auto: segnalato alla prefettura Sintomo di un disagio profondo e diffuso anche fra i religiosi o solo una casualità. La quantità di droga era modesta ed è quindi scattata non al denuncia ma la segnalazione alla Prefettura come assun ...

