Venezuela | sembra una nave che si muove tra le nuvole | ecco cos’è in realtà

Il monte Roraima rappresenta la vetta più misteriosa del nostro pianeta. Si trova tra Venezuela, Brasile e Guyana e ha una specie di cima piatta molto suggestiva. L'altopiano raggiunge i 2.810 metri di altezza, mentre Pico Neblina tocca i 3.045. Forgiato da venti ed erosione, si stima che si sia formato tra 2,5 e 1,9 miliardi di anni fa. Il monte Roraima è circondato da leggende e da nuvole, che lo fanno sembrare un veliero in balia delle onde. La visione unica che regala gli è valsa anche il soprannome di "isola tra le nuvole" La cima è infatti spesso circondata da nuvole in movimento, che evocano il moto ondoso del mare. È un luogo misterioso e immerso ...

