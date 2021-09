Venezia, il sindaco Brugnaro e i sospetti di conflitti di interessi. Le opposizioni insorgono contro il primo cittadino della Laguna (Di giovedì 30 settembre 2021) Minoranze all’attacco del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dei supposti conflitti d’interessi tra l’attività di amministratore pubblico e di imprenditore, legati al gruppo imprenditoriale Humana che si occupa in particolare di mercato del lavoro interinale. Tutti i gruppi hanno depositato una richiesta di consiglio comunale straordinario in cui inserire all’ordine del giorno l’audizione del sindaco che dovrà chiarire alcune spinose questioni riguardanti compravendite di terreni, progetti immobiliari e altre attività economiche. Le firme a sostegno della richiesta sono quelle di Pierpaolo Baretta, ex sottosegretario del Pd, Monica Sambo capogruppo del Pd, Sara Visman dei Cinquestelle, Gianfranco Bettin di Venezia verde e progressista, Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Minoranze all’attacco deldiLuigie dei suppostid’tra l’attività di amministratore pubblico e di imprenditore, legati al gruppo imprenditoriale Humana che si occupa in particolare di mercato del lavoro interinale. Tutti i gruppi hanno depositato una richiesta di consiglio comunale straordinario in cui inserire all’ordine del giorno l’audizione delche dovrà chiarire alcune spinose questioni riguardanti compravendite di terreni, progetti immobiliari e altre attività economiche. Le firme a sostegnorichiesta sono quelle di Pierpaolo Baretta, ex sottosegretario del Pd, Monica Sambo capogruppo del Pd, Sara Visman dei Cinquestelle, Gianfranco Bettin diverde e progressista, Marco ...

