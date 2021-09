Varriale indagato per stalking: “Ho chiarito mia posizione a giudice” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Oggi ho potuto chiarire la mia posizione nell’interrogatorio con il giudice Monica Ciancio. Sono sicuro che le false accuse che mi sono state mosse troveranno smentita nei fatti che ho potuto illustrare e ho fiducia nella giustizia che farà il suo corso spero nei tempi più brevi possibili”. Così Enrico Varriale, giornalista sportivo, indagato per stalking nei confronti della sua ex compagna, dopo l’interrogatorio davanti al gip di Roma Monica Ciancio. Per Varriale è stato disposto il “divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa”. “Sono commosso dalla vicinanza e dalla solidarietà che ho ricevuto da molti, non era scontato alla luce del modo in cui è stata presentata mediaticamente una vicenda triste e personale. Evidentemente – conclude – i tanti che mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) “Oggi ho potuto chiarire la mianell’interrogatorio con ilMonica Ciancio. Sono sicuro che le false accuse che mi sono state mosse troveranno smentita nei fatti che ho potuto illustrare e ho fiducia nella giustizia che farà il suo corso spero nei tempi più brevi possibili”. Così Enrico, giornalista sportivo,pernei confronti della sua ex compagna, dopo l’interrogatorio davanti al gip di Roma Monica Ciancio. Perè stato disposto il “divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa”. “Sono commosso dalla vicinanza e dalla solidarietà che ho ricevuto da molti, non era scontato alla luce del modo in cui è stata presentata mediaticamente una vicenda triste e personale. Evidentemente – conclude – i tanti che mi ...

