Varriale davanti ai giudici dopo la denuncia per stalking della sua ex | “Ho chiarito la mia posizione”

"Sono commosso dalla vicinanza e dalla solidarietà che ho ricevuto da molti, non era scontato alla luce del modo in cui è stata presentata mediaticamente una vicenda triste e personale. Evidentemente i tanti che mi conoscono da anni sanno che non posso essere quel tipo di uomo, ringrazio tutti per il sostegno che mi stanno dando". Così il noto giornalista sportivo della Rai, Enrico Varriale, uscendo dall'interrogatorio sostenuto davanti al gip di Roma Monica Ciancio. Varriale: "Ho potuto chiarire la mia posizione sulle false accuse che mi sono state mosse" Come ormai noto infatti, il giornalista era stato indagato per stalking dalla sua compagna. Un 'brutto fallo' che poteva (e può) costargli caro, vista la gravità delle accuse che la donna avrebbe formulato nei suoi ...

