Vanessa Nakate chi è: vita e carriera dell'attivista di Fridays for Future, oggi all'incontro con Mario Draghi (Di giovedì 30 settembre 2021) Vanessa Nakate, 24enne, è certamente uno dei personaggi pubblici più seguiti della settimana. Secondo i giornali, infatti, alla conferenza Youth4Climate di Milano è nata una giovane stella africana. Al momento, la ragazza è seguitissima sui social ed è nota per essere collega dell'adolescente Greta Thunberg. Come lei infatti lotta per l'ambiente per la sua tutela, portando avanti le sue battaglie di fronte alle istituzioni. Vanessa Nakate chi è: le origini e l'amore per l'ambiente Vanessa Nakate, nata a Kampala (Uganda) nel 1996, è un'attivista famosa per aver dato inizio nel gennaio 2019 ad uno sciopero solitario di protesta nei confronti del forte cambiamento climatico ed i relativi effetti nel suo paese d'origine. È figlia di un politico africano. Fondatrice del cosiddetto ...

