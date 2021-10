Vaccino, il Gimbe: “Sono 8,3 mln gli italiani non immunizzati. Nessun boom di nuovi vaccinati” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di Vaccino Sono molto variabili: dal 96,5% degli over 80 al 69,3% della fascia 12-19. In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi modesti: la percentuale di vaccinati con almeno una dose cresce del 2,5% nella fascia 30-39, del 2,1% nelle fasce 12-19 e 20-29, dell’1,8% nella fascia 40-49 e dell’1,3% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non raggiunge l’1%“. E’ quanto rivela un attento monitoraggio (nel periodo compreso fra il 22 ed il 28 settembre), sulla campagna vaccinale, condotto dalla Fondazione Gimbe. Gimbe: “Ad oggi 3,5 mln di over 50 (il 12,8%), non ha ancora completato il ciclo vaccinale Ciò che fa scalpore, è che ad oggi ”Sono 8,3 mln gli italiani non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) “Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose dimolto variabili: dal 96,5% degli over 80 al 69,3% della fascia 12-19. In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi modesti: la percentuale dicon almeno una dose cresce del 2,5% nella fascia 30-39, del 2,1% nelle fasce 12-19 e 20-29, dell’1,8% nella fascia 40-49 e dell’1,3% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non raggiunge l’1%“. E’ quanto rivela un attento monitoraggio (nel periodo compreso fra il 22 ed il 28 settembre), sulla campagna vaccinale, condotto dalla Fondazione: “Ad oggi 3,5 mln di over 50 (il 12,8%), non ha ancora completato il ciclo vaccinale Ciò che fa scalpore, è che ad oggi ”8,3 mln glinon ...

