Vaccino anti-Covid: dopo anziani, sanitari e fragili anche i giovani: il piano del Governo (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – dopo anziani, Rsa, sanitari e fragili la terza dose di Vaccino contro il Covid verrà estesa ad altre fasce di popolazione. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Festival della città 2021 promosso dalla Lega delle autonomie locali, rispondendo alla domanda su un possibile allargamento del richiamo. Ma secondo il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, per “i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose”. Intanto a più del 6% è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. E nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, con gli ultimi dati che indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma –, Rsa,la terza dose dicontro ilverrà estesa ad altre fasce di popolazione. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Festival della città 2021 promosso dalla Lega delle autonomie locali, rispondendo alla domanda su un possibile allargamento del richiamo. Ma secondo il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, per “i soggetti sani eè tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose”. Intanto a più del 6% è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. E nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, con gli ultimi dati che indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila ...

silvia_sb_ : Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decider… - Agenzia_Ansa : Ministro Speranza: allargheremo la 3/a dose del vaccino anti covid. Valuteremo a quali fasce. Abbiamo vaccini a suf… - Mov5Stelle : Cento milioni di dosi di vaccino anti Covid 19 rischiano di finire nella spazzatura. Donare subito queste dosi ai P… - CMezzanego : RT @RegLiguria: ?Da oggi giovedì 30 settembre partono in #Liguria le somministrazioni della dose addizionale di vaccino anti #Covid all'int… - ilfaroonline : Vaccino anti-Covid: dopo anziani, sanitari e fragili anche i giovani: il piano del Governo -