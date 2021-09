Vaccino anti-Covid, al via la terza dose nel Lazio: raggiunte oltre 6mila prenotazioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Sono partite questa notte le prenotazioni della terza dose di richiamo del Vaccino anti Covid nel Lazio. Sono oltre 6 mila le prenotazioni effettuate dagli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021?. Lo dichiara L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “I cittadini possono scegliere dove effettuare la dose di richiamo tra i centri vaccinali, le farmacie oppure contattando direttamente il proprio medico di famiglia. Nel Lazio la dose di richiamo è già stata somministrata ad oltre 10 mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati)”. Il Faro online – Clicca qui per leggere le ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Sono partite questa notte ledelladi richiamo delnel. Sono6 mila leeffettuate dagli over 80 che hanno ricevuto la secondaentro il 31 marzo 2021?. Lo dichiara L’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “I cittadini possono scegliere dove effettuare ladi richiamo tra i centri vaccinali, le farmacie oppure contattando direttamente il proprio medico di famiglia. Nelladi richiamo è già stata somministrata ad10 mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati)”. Il Faro online – Clicca qui per leggere le ...

