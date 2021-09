Vaccini, parole scioccanti dell’esperto: “La terza dose non funziona” (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante la trasmissione L’Aria che Tira si è generato panico in studio dopo le dichiarazioni del direttore sanitario Giorlandino. Per il medico “i Vaccini non funzionano più”. Vaccini anti covid-19 (AdobeStock)Da quando è comparsa la variante Delta, gli scienziati, i ricercatori ed i medici di tutto il mondo hanno cercato di capire se gli attuali Vaccini contro il Covid-19 sono altrettanto efficaci contro di essa e contro le altre eventuali varianti che potrebbero generarsi via via nel corso del tempo. Le risposte e le opinioni, come possiamo immaginare, sono state di diverso tipo. C’è chi ha tranquillizzato la popolazione, sostenendo che la carica virale con il vaccino sarebbe stata spezzata quasi del tutto; altri invece hanno sostenuto che le dosi oggi in uso non sono del tutto efficaci contro le ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante la trasmissione L’Aria che Tira si è generato panico in studio dopo le dichiarazioni del direttore sanitario Giorlandino. Per il medico “inonno più”.anti covid-19 (AdobeStock)Da quando è comparsa la variante Delta, gli scienziati, i ricercatori ed i medici di tutto il mondo hanno cercato di capire se gli attualicontro il Covid-19 sono altrettanto efficaci contro di essa e contro le altre eventuali varianti che potrebbero generarsi via via nel corso del tempo. Le risposte e le opinioni, come possiamo immaginare, sono state di diverso tipo. C’è chi ha tranquillizzato la popolazione, sostenendo che la carica virale con il vaccino sarebbe stata spezzata quasi del tutto; altri invece hanno sostenuto che le dosi oggi in uso non sono del tutto efficaci contro le ...

