Vaccini, open day terza dose per gli ultraottantenni: gli appuntamenti fissati dall’Asl (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano gli open day presso i centri vaccinali dell’ASL Benevento. I cittadini over 80 residenti nella provincia possono richiedere la somministrazione della terza dose di vaccino senza prenotazione, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (dalla data di somministrazione dell’ultima dose). Dunque, sempre in prima linea l’ASL Benevento, il cui manager, Gennaro Volpe, dichiara: “Abbiamo deciso di dare attuazione alle disposizioni regionali e nazionali con open Day dedicati alle persone più fragili e potenzialmente più a rischio e potenziando le sedi dislocate nei cinque distretti dove è possibile ottenere il vaccino.” I centri vaccinali sono: Benevento ex caserma Pepicelli: Da lunedi a venerdì h ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano gliday presso i centri vaccinali dell’ASL Benevento. I cittadini over 80 residenti nella provincia possono richiedere la somministrazione delladi vaccino senza prenotazione, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (dalla data di somministrazione dell’ultima). Dunque, sempre in prima linea l’ASL Benevento, il cui manager, Gennaro Volpe, dichiara: “Abbiamo deciso di dare attuazione alle disposizioni regionali e nazionali conDay dedicati alle persone più fragili e potenzialmente più a rischio e potenziando le sedi dislocate nei cinque distretti dove è possibile ottenere il vaccino.” I centri vaccinali sono: Benevento ex caserma Pepicelli: Da lunedi a venerdì h ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, open day terza dose per gli ultraottantenni: gli appuntamenti fissati dall'#Asl **… - gvigliotti77 : @dottorsanto @ScaltritiLab Intendi questa BUFALA? - istbrunoleoni : Cosa c'è dietro l'esitazione verso i vaccini? Paura irrazionale o risultato di una comunicazione non sempre chiara?… - gazzettaparma : Vaccini: il 10 ottobre, open day organizzato dall’AUSL alla Casa della Salute di Traversetolo - Nicola_Firenze : RT @Open_gol: In pochi giorni la giovane è la terza vittima tra la comunità cinese della città toscana. Che lancia l’appello ai connazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini open Vaccini, open day alla 'don Dino Mancini': 'Dalle 8 alle 20, anche terza dose per le categorie fragili' Open day di vaccinazioni sabato 2 ottobre alla scuola 'don Dino Mancini' di viale Trento, a Fermo. Il punto vaccinale sarà operativo a tempo pieno dalle 8 alle 20, con accesso diretto, senza necessità ...

Quartu, vaccini sprint e musica nell'aperivax in piazza Sant'Elena: "9 postazioni e ticket di 5 euro per il drink" Venticinque tra medici e infermieri, nove postazioni e un camper. In piazza Sant'Elena a Quartu è tutto pronto per'open day vaccinale di domani, venerdì primo ottobre. Prime dosi per tutti gli over 12, anche non quartesi, che si presenteranno con un documento d'identità (nel caso dei minori, insieme a un genitore ...

Vaccini, open day nel weekend Prima la Riviera Open day terza dose per gli ultraottantenni. Il calendario Continuano gli open day presso i centri vaccinali dell’ASL Benevento. I cittadini over 80 residenti nella provincia possono richiedere la somministrazione della terza dose di vaccino senza prenotazion ...

Vaccinazione, Open Days sino a metà ottobre La campagna di vaccinazione anti-Covid con gli open days, a Petrosino, proseguiranno fino al 15 ottobre.Lo ha comunicato il sindaco Gaspare Giacalone ribadendo che “Vaccinarsi è la cosa giusta” Fino a ...

day di vaccinazioni sabato 2 ottobre alla scuola 'don Dino Mancini' di viale Trento, a Fermo. Il punto vaccinale sarà operativo a tempo pieno dalle 8 alle 20, con accesso diretto, senza necessità ...Venticinque tra medici e infermieri, nove postazioni e un camper. In piazza Sant'Elena a Quartu è tutto pronto per'day vaccinale di domani, venerdì primo ottobre. Prime dosi per tutti gli over 12, anche non quartesi, che si presenteranno con un documento d'identità (nel caso dei minori, insieme a un genitore ...Continuano gli open day presso i centri vaccinali dell’ASL Benevento. I cittadini over 80 residenti nella provincia possono richiedere la somministrazione della terza dose di vaccino senza prenotazion ...La campagna di vaccinazione anti-Covid con gli open days, a Petrosino, proseguiranno fino al 15 ottobre.Lo ha comunicato il sindaco Gaspare Giacalone ribadendo che “Vaccinarsi è la cosa giusta” Fino a ...