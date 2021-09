Usa, hanno un adesivo pro polizia, studenti cacciati dalla biblioteca: “Razzisti” (Video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 sett – Due studenti bianchi che stavano studiando nella biblioteca dell’Arizona State University sono stati aggrediti a causa di un adesivo “razzista” sul computer di uno di loro. Riportava la scritta “Police Lives Matter”. I due sono stati costretti ad andarsene. Arizona, cacciati dal campus per un adesivo pro polizia Come si può sentire nel Video, una donna affronta i due studenti dicendogli che il lor adesivo è “offensivo”. “Le vite della polizia contano?” domanda la donna che affronta due studenti, entrambi bianchi, che sembrano intenti a studiare in una struttura universitaria nel Video, che ha totalizzato più di 1 milione di visualizzazioni sui social media. “Sei un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 sett – Duebianchi che stavano studiando nelladell’Arizona State University sono stati aggrediti a causa di un“razzista” sul computer di uno di loro. Riportava la scritta “Police Lives Matter”. I due sono stati costretti ad andarsene. Arizona,dal campus per unproCome si può sentire nel, una donna affronta i duedicendogli che il lorè “offensivo”. “Le vite dellacontano?” domanda la donna che affronta due, entrambi bianchi, che sembrano intenti a studiare in una struttura universitaria nel, che ha totalizzato più di 1 milione di visualizzazioni sui social media. “Sei un ...

