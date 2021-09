Usa, giornata calda al Congresso: c’è da evitare la paralisi del Governo federale (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Congresso deve approvare entro la mezzanotte del 30 settembre un mini bilancio se vuole evitare l’improvviso blocco delle finanze del Governo federale mentre sul tavolo ci sono anche i 4,5 mila miliardi di dollari delle leggi su infrastrutture e riforme sociali che hanno creato profonde divisioni anche all’interno dello stesso partito Democratico. Per questo il presidente Joe Biden ha deciso ieri di annullare il suo viaggio a Chicago per condurre le trattative dalla Casa Bianca. Sullo sfondo c’è invece il rischio default. Per evitarlo i parlamentari americani devono aumentare la capacità di indebitamento degli Stati Uniti entro il 18 ottobre. Il primo passo però resta quello del bilancio provvisorio, che dovrebbe essere il più facile da regolare perché c’è consenso, ma visti i tanti tavoli da gioco, al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Ildeve approvare entro la mezzanotte del 30 settembre un mini bilancio se vuolel’improvviso blocco delle finanze delmentre sul tavolo ci sono anche i 4,5 mila miliardi di dollari delle leggi su infrastrutture e riforme sociali che hanno creato profonde divisioni anche all’interno dello stesso partito Democratico. Per questo il presidente Joe Biden ha deciso ieri di annullare il suo viaggio a Chicago per condurre le trattative dalla Casa Bianca. Sullo sfondo c’è invece il rischio default. Per evitarlo i parlamentari americani devono aumentare la capacità di indebitamento degli Stati Uniti entro il 18 ottobre. Il primo passo però resta quello del bilancio provvisorio, che dovrebbe essere il più facile da regolare perché c’è consenso, ma visti i tanti tavoli da gioco, al ...

