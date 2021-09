Uomo ubriaco ha aiutato per ore i soccorritori a cercare se stesso disperso (Di giovedì 30 settembre 2021) Talmente ubriaco da non essersi reso conto di essersi unito alle ricerche di se stesso: l'assurda vicenda arriva dalla Turchia, dove Beyhan Mutlu, di 50 anni, aveva fatto perdere le sue tracce dopo una serata trascorsa a bere alcolici con i suoi amici. A segnalare la sua scomparsa era stata la moglie non vedendolo rincasare. Le Forze dell'Ordine hanno quindi fatto scattare le ricerche. Una volta sparsa la voce, molti cittadini hanno deciso di offrirsi volontari per cercare il 50enne che si era perso in un bosco vicino al luogo in cui era stato visto l'ultima volta. Il gruppo di ricerca ha perlustrato una vasta area nei pressi della città di Inegöl, dove l'Uomo risiedeva, nella speranza di ritrovarlo vivo. La moglie nel frattempo le stava provando tutte: telefonate, messaggi, ma non aveva ricevuto nessuna risposta. E ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Talmenteda non essersi reso conto di essersi unito alle ricerche di se: l'assurda vicenda arriva dalla Turchia, dove Beyhan Mutlu, di 50 anni, aveva fatto perdere le sue tracce dopo una serata trascorsa a bere alcolici con i suoi amici. A segnalare la sua scomparsa era stata la moglie non vedendolo rincasare. Le Forze dell'Ordine hanno quindi fatto scattare le ricerche. Una volta sparsa la voce, molti cittadini hanno deciso di offrirsi volontari peril 50enne che si era perso in un bosco vicino al luogo in cui era stato visto l'ultima volta. Il gruppo di ricerca ha perlustrato una vasta area nei pressi della città di Inegöl, dove l'risiedeva, nella speranza di ritrovarlo vivo. La moglie nel frattempo le stava provando tutte: telefonate, messaggi, ma non aveva ricevuto nessuna risposta. E ...

