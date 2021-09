Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Ho paura” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra Andrea Nicole e il suo corteggiatore Ciprian sembrava andare tutto bene ma, alla fine, il giovane ha accettato di uscire anche con l’altra tronista, Roberta. La cosa, così ha spezzato il cuore alla ragazza, che è scoppiata in lacrime raccontando dei suoi dubbi e delle sue paure. Andrea Nicole è una delle nuove tronista di Uomini e Donne e attualmente sta frequentando Ciprian Aftim, il giovane biondo con il quale sembrava andare davvero d’accordo. Eppure durante l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi la donna ha avuto una specie di crisi. Il motivo? Il giovane ha accettato di uscire con Roberta, altra tronista di questa edizione. “Sto tornando indietro, dietro a cose che non voglio più vivere, cose che non mi fanno piacere”. ha detto di recente la ragazza, che ha ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 30 settembre 2021) Trae il suo corteggiatore Ciprian sembrava andare tutto bene ma, alla fine, il giovane ha accettato di uscire anche con l’altra tronista, Roberta. La cosa, così ha spezzato il cuore alla ragazza, che è scoppiata in lacrime raccontando dei suoi dubbi e delle sue paure.è una delle nuove tronista die attualmente sta frequentando Ciprian Aftim, il giovane biondo con il quale sembrava andare davvero d’accordo. Eppure durante l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi la donna ha avuto una specie di crisi. Il motivo? Il giovane ha accettato di uscire con Roberta, altra tronista di questa edizione. “Sto tornando indietro, dietro a cose che non voglio più vivere, cose che non mi fanno piacere”. ha detto di recente la ragazza, che ha ...

