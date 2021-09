Union Berlino-Maccabi Haifa, Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Union Berlino-Maccabi Haifa, sfida in programma oggi alle 21:00, valevole per la 2° giornata del Gruppo E di Conference League. Allo Stadio Alte Försterei di Berlino va in scena, stasera, il match valevole per la 2° giornata del Gruppo E di Conference League tra i padroni di casa dell’Union Berlino e gli israeliani del Maccabi Haifa. I tedeschi allenati da Urs Fischer, attualmente 9° in Bundesliga, giungono all’appuntamento odierno dal successo di misura di sabato scorso contro l’Arminia Bielefeld. Stesso discorso per il gruppo guidato da Barak Bakhar, che arriva all’appuntamento coi fabbri dalla vittoria per 2-0 contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 21:00, valevole per la 2° giornata del Gruppo E di. Allo Stadio Alte Försterei diva in scena, stasera, il match valevole per la 2° giornata del Gruppo E ditra i padroni di casa dell’e gli israeliani del. I tedeschi allenati da Urs Fischer, attualmente 9° in Bundesliga, giungono all’appuntamento odierno dal successo di misura di sabato scorso contro l’Arminia Bielefeld. Stesso discorso per il gruppo guidato da Barak Bakhar, che arriva all’appuntamento coi fabbri dalla vittoria per 2-0 contro il ...

