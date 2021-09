Una vita, salta la puntata del sabato: al suo posto Love is in the air (Di giovedì 30 settembre 2021) La programmazione televisiva del sabato pomeriggio di Mediaset cambia ancora una volta. A partire dal 2 ottobre 2021, a rimanere in panchina è la soap opera spagnola Una vita, che lascia il posto alla collega turca Love is in the air. Una vita: salta la puntata del sabato Dopo aver visto saltare la puntata della prima serata del sabato e quella del primo pomeriggio della domenica, i fan di Una vita si vedono togliere anche la messa in onda del sabato. I vertici Mediaset, infatti, hanno nuovamente modificato il palinsesto del sabato. Una vita non andrà più in onda, tornando alla programmazione originaria, ovvero quella che prevede la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 settembre 2021) La programmazione televisiva delpomeriggio di Mediaset cambia ancora una volta. A partire dal 2 ottobre 2021, a rimanere in panchina è la soap opera spagnola Una, che lascia ilalla collega turcais in the air. UnaladelDopo aver vistore ladella prima serata dele quella del primo pomeriggio della domenica, i fan di Unasi vedono togliere anche la messa in onda del. I vertici Mediaset, infatti, hanno nuovamente modificato il palinsesto del. Unanon andrà più in onda, tornando alla programmazione originaria, ovvero quella che prevede la ...

