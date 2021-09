Una Vita anticipazioni spagnole, Velasco smaschera Genoveva (Di giovedì 30 settembre 2021) Nelle puntate spagnole di Una Vita Genoveva dopo essere stata prosciolta al processo che la vedeva accusata della morte di Marcia, decide di liberarsi dell’avvocato Velasco. L’uomo ormai non le serve più e sa troppe cose sul suo conto, motivo per il quale deve essere tolto di mezzo prima che in qualche modo possa crearle altri problemi. In questo nuovo losco piano la Salmeron coinvolge nuovamente Laura con il ricatto e promettendole la somma necessaria per portare sua sorella Lorenza in Germania per essere operata. Velasco però è scaltro e capirà quello che sta succedendo alle sue spalle. Vediamo i dettagli della vicenda. Trame spagnole di Una Vita, il piano di Genoveva Sarà chiaro ben presto che Genoveva sia semplicemente ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nelle puntatedi Unadopo essere stata prosciolta al processo che la vedeva accusata della morte di Marcia, decide di liberarsi dell’avvocato. L’uomo ormai non le serve più e sa troppe cose sul suo conto, motivo per il quale deve essere tolto di mezzo prima che in qualche modo possa crearle altri problemi. In questo nuovo losco piano la Salmeron coinvolge nuovamente Laura con il ricatto e promettendole la somma necessaria per portare sua sorella Lorenza in Germania per essere operata.però è scaltro e capirà quello che sta succedendo alle sue spalle. Vediamo i dettagli della vicenda. Tramedi Una, il piano diSarà chiaro ben presto chesia semplicemente ...

