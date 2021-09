Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva torna ad uccidere (Di giovedì 30 settembre 2021) Ad Una Vita, nel corso delle prossime puntate, andrà in scena un nuovo efferato omicidio, come segnalano le anticipazioni spagnole. Tutto partirà quando Genoveva scoprirà che l'avvocato Velasco sta tramando alle sue spalle manipolando Laura affinché uccida Felipe. L'uomo, infatti, sarà sempre più invaghito della Salmeron e avrà paura che la donna possa tornare tra le braccia del marito, dunque deciderà di liberarsi di lui commissionando il suo omicidio. Velasco, consapevole dei sentimenti di Genoveva per il marito, obbligherà Laura ad uccidere Felipe minacciandola di fare del male alla sorella Lorenza che si trova in clinica. La domestica proverà ad avvelenare l'Alvarez Hermoso che perderà i sensi battendo la testa. A quel punto, la ragazza lo salverà allertando i ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Ad Una, nel corso delle prossime puntate, andrà in scena un nuovo efferato omicidio, come segnalano le. Tutto partirà quandoscoprirà che l'avvocato Velasco sta tramando alle sue spalle manipolando Laura affinché uccida Felipe. L'uomo, infatti, sarà sempre più invaghito della Salmeron e avrà paura che la donna possare tra le braccia del marito, dunque deciderà di liberarsi di lui commissionando il suo omicidio. Velasco, consapevole dei sentimenti diper il marito, obbligherà Laura adFelipe minacciandola di fare del male alla sorella Lorenza che si trova in clinica. La domestica proverà ad avvelenare l'Alvarez Hermoso che perderà i sensi battendo la testa. A quel punto, la ragazza lo salverà allertando i ...

Advertising

TeresaBellanova : Le sentenze non si commentano e aspetteremo gli altri gradi di giudizio. Ma lascia dentro un'amarezza enorme saper… - fanpage : 'Una sentenza folle, assurda, bucolica al contrario. #MimmoLucano, che a Riace aveva creato “un modello di accoglie… - rtl1025 : ?? #Valerio non aveva esitato a buttarsi in mare per salvare una bambina che stava annegando. Nella vita è un… - mariettieditore : 'I colori del tempo. Otto scene di vita ebraica' di Emanuele Luzzati è disponibile in libreria e sul nostro sito ??… - MauroCapozza : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ??????????320 0625715??LUCINO E IN STRADA MIO DIO,??E MERAVIGLIOSO, REGALIAMO QUESTO SOGNO GLI SALVEREMO LA VITA??… -