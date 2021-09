Una Vita, anticipazioni oggi 30 settembre: i sospetti di Mendez (Di giovedì 30 settembre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 30 settembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo l’assoluzione di Genoveva nel processo per l’omicidio di Marcia, Felipe vuole fare ricorso. Mendez continua a indagare. Secondo lui, Laura è stata costretta da Velasco e da Genoveva a testimoniare il falso. Laura è andata in clinica per fare visita a Lorenza e dirle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 30 settembre 2021)“Una”, puntata del 302021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo l’assoluzione di Genoveva nel processo per l’omicidio di Marcia, Felipe vuole fare ricorso.continua a indagare. Secondo lui, Laura è stata costretta da Velasco e da Genoveva a testimoniare il falso. Laura è andata in clinica per fare visita a Lorenza e dirle Articolo completo: dal blog SoloDonna

