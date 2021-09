Una vita anticipazioni: Laura sottomessa per salvare sua sorella, Felipe lo scoprirà? (Di giovedì 30 settembre 2021) Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Una vita: pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del primo ottobre che inaugura il nuovo mese della soap spagnola? Volano su Canale 5 gli ascolti di Una vita che è spesso la soap più vista della giornata, riuscendo a battere anche Beautiful con una media di oltre 2,5 milioni di spettatori incollati al piccolo schermo! Ottimi numeri per la soap che lo ricordiamo, in Spagna ha chiuso i battenti ma che in Italia dovrebbe andare in onda almeno per un altro anno e mezzo! Torniamo quindi ad Acacias 38, domani in onda la seconda parte dell’episodio 1255 della soap spagnola con nuovi colpi di scena tutti da scoprire. Abbiamo lasciato Felicia e Marcos a cena insieme. I due si preparano ad annunciare a tutti che si sono fidanzati ma non è ancora il momento di rendere la cosa pubblica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Non potevano mancare le nostredi Una: pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del primo ottobre che inaugura il nuovo mese della soap spagnola? Volano su Canale 5 gli ascolti di Unache è spesso la soap più vista della giornata, riuscendo a battere anche Beautiful con una media di oltre 2,5 milioni di spettatori incollati al piccolo schermo! Ottimi numeri per la soap che lo ricordiamo, in Spagna ha chiuso i battenti ma che in Italia dovrebbe andare in onda almeno per un altro anno e mezzo! Torniamo quindi ad Acacias 38, domani in onda la seconda parte dell’episodio 1255 della soap spagnola con nuovi colpi di scena tutti da scoprire. Abbiamo lasciato Felicia e Marcos a cena insieme. I due si preparano ad annunciare a tutti che si sono fidanzati ma non è ancora il momento di rendere la cosa pubblica ...

