Una mappa delle conseguenze di Covid-19 sul cervello

(Di giovedì 30 settembre 2021) Foto: Heike Trautmann UnsplashLa perdita di gusto e olfatto, ma anche ictus, encefalopatie, fino alla nebbia mentale da long-: l’infezione da Sars-Cov-2, oltre alle vie respiratorie, colpisce in modo significativo anche il. È quanto emerge anche dallo studio italiano multicentrico Neuro, di cui un’analisi preliminare sarà presentata al Congresso mondiale di neurologia organizzato dalla World Federation of Neurology in partnership con la Società italiana di Neurologia (Sin). Lo studio, avviato nel marzo 2020 e condotto dall’Università di Milano-Bicocca, dall’Università di Milano e dall’Istituto Auxologico di Milano, raccoglie i dati sulle complicanze neurologiche di oltre 2.500 pazienti con-19. Un campanello d’allarme scattato subito Fin dai primissimi casi in Cina, tra la fine del 2019 e ...