Un Posto al Sole, anticipazioni 1 ottobre: la rabbia incontrollata di Fabrizio

anticipazioni Un Posto al Sole puntata 1 ottobre. Fabrizio dà sfogo ad una rabbia incontrollata causata dalla situazione al Pastificio. Fabrizio in stato di agitazione (via sreenshot)Niko e Franco hanno scoperto un filmato che alla Polizia tornerà molto utile ai fini delle indagini. Pian piano, infatti, i tasselli del puzzle per ricostruire la dinamica dell'aggressione di Susanna stanno trovando il loro Posto. Mauro, l'inquilino e compagno di Adele, ha mentito dicendo che la sera del crimine era in ospedale. L'uomo aspirava a possedere sessualmente Susanna, ma la ragazza lo ha sempre rifiutato tacendo le sue intenzioni alla madre. Adesso, però, Adele sta aprendo gli occhi sulla persona che ha al fianco.

