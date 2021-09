Un matrimonio di convenienza in Germania. Asse Verdi-Liberali per "pesare" di più (Di giovedì 30 settembre 2021) La foto li ritrae vicini, moderatamente sorridenti, determinati nello sguardo. A pubblicarla, sui rispettivi profili Instagram, sono stati tutti e quattro i protagonisti del primo incontro tra kingmaker del prossimo governo tedesco: Annalena Baerbock e Robert Habec, co-leader dei Verdi (Grünen), e Christian Lindner e Volker Wissing, co-leader dei liberaldemocratici (Fdp). Il primo faccia a faccia si è svolto ieri, il prossimo è fissato per venerdì. Il macrotema è uno: cercare “punti comuni e ponti, al di là di quello che ci divide”. Il bilancio del primo round è positivo: “Ne abbiamo anche trovati! Tempi interessanti!”, recita la didascalia, uguale per tutti. Che siano tempi interessanti, d’altronde, lo pensano un po’ tutti, ambientalisti e imprenditori, in un clima di crescente curiosità per una coalizione in cui dovranno convivere i paladini dell’ambiente con quelli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) La foto li ritrae vicini, moderatamente sorridenti, determinati nello sguardo. A pubblicarla, sui rispettivi profili Instagram, sono stati tutti e quattro i protagonisti del primo incontro tra kingmaker del prossimo governo tedesco: Annalena Baerbock e Robert Habec, co-leader dei(Grünen), e Christian Lindner e Volker Wissing, co-leader dei liberaldemocratici (Fdp). Il primo faccia a faccia si è svolto ieri, il prossimo è fissato per venerdì. Il macrotema è uno: cercare “punti comuni e ponti, al di là di quello che ci divide”. Il bilancio del primo round è positivo: “Ne abbiamo anche trovati! Tempi interessanti!”, recita la didascalia, uguale per tutti. Che siano tempi interessanti, d’altronde, lo pensano un po’ tutti, ambientalisti e imprenditori, in un clima di crescente curiosità per una coalizione in cui dovranno convivere i paladini dell’ambiente con quelli ...

