Ultime Notizie Roma del 30-09-2021 ore 15 | 10

(Di giovedì 30 settembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con leandiamo in apertura la pagina ovviamente in primo piano la pagina economica e la pagina che politica se vogliamo l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo Xenia svoltosi in tribunale sui presunti illeciti nella gestione di la sentenza condanna a Lugano quasi doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dall’accusa una Vicentino ditta mi aspettavo la soluzione il suo commento sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso su Creamy giovani hanno ragione la transizione ecologica è una necessità draghi allo yacht forclimat Milano per la coppa 26 e giri dopo vorrebbe dire pagare il prezzo di un disastro con il PNR più rinnovabile tutela ...