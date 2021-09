Ultime Notizie Roma del 30-09-2021 ore 08:10 (Di giovedì 30 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza il Consiglio dei Ministri mi ha dato il via libera il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere 5 mesi fa ha detto il premier Mario Draghi il debito pubblico in lieve discesa ora c’è fiducia nell’Italia e poi aggiunto la legge di bilancio presenteremo tra poche settimane sarà fondamentalmente espansiva la vaccinazione alla base della ripresa su capitoli specifici Expo 20-30 candidatura di Roma per l’Expo in tema il Giubileo del 2025 ci dice che il sentiero per Roma sentiero di crescita di attività Spero che negli anni serve a migliorare la condizione economica e sociale per la città ha detto draghi sulle vaccinoMi ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza il Consiglio dei Ministri mi ha dato il via libera il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere 5 mesi fa ha detto il premier Mario Draghi il debito pubblico in lieve discesa ora c’è fiducia nell’Italia e poi aggiunto la legge di bilancio presenteremo tra poche settimane sarà fondamentalmente espansiva la vaccinazione alla base della ripresa su capitoli specifici Expo 20-30 candidatura diper l’Expo in tema il Giubileo del 2025 ci dice che il sentiero persentiero di crescita di attività Spero che negli anni serve a migliorare la condizione economica e sociale per la città ha detto draghi sulle vaccinoMi ha ...

