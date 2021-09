UFFICIALE - Spagna, la lista dei convocati per la Nations League: sorpresa per Fabian Ruiz (Di giovedì 30 settembre 2021) La nazionale spagnola ha ufficializzato l’elenco dei calciatori convocati dal ct Luis Enrique per partecipare alle Final Four della Nations League. Tra i nomi elencati, non figura quello del centrocampista azzurro Fabian Ruiz. Portieri: Unai Simon, Sanchez, De Gea Difensori: Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi Attaccanti: Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Llorente, Yeremy. FOTO IMAGOIL TWEET: ? Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.?? @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague.Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) La nazionale spagnola ha ufficializzato l’elenco dei calciatoridal ct Luis Enrique per partecipare alle Final Four della. Tra i nomi elencati, non figura quello del centrocampista azzurro. Portieri: Unai Simon, Sanchez, De Gea Difensori: Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi Attaccanti: Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Llorente, Yeremy. FOTO IMAGOIL TWEET: ? Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.?? @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran lapara disputar la Final Four de la #.Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos ...

