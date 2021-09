Ubriaco si unisce alle ricerche, ma la persona scomparsa era lui (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è unito alle ricerche di un disperso, ma la persona scomparsa era lui . È successo a Inegöl in Turchia, dove, un uomo Ubriaco , dato per disperso, si è unito alle ricerche per la sua scomparsa ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è unitodi un disperso, ma laera lui . È successo a Inegöl in Turchia, dove, un uomo, dato per disperso, si è unitoper la sua...

Advertising

MediasetTgcom24 : Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui… - nonela_radio : Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui… - AaronBer672302 : Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui - Nerone_Nerone : RT @ferrarailgrasso: Salvini, un turco napoletano. 'Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che… - degani_luca : RT @MediasetTgcom24: Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui #tu… -