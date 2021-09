Twisted Metal sarebbe nelle mani di Lucid Games, lo studio di Destruction All-Stars (Di giovedì 30 settembre 2021) PlayStation avrebbe consegnato il revival della serie Twisted Metal allo sviluppatore di Destruction All-Stars, Lucid Games, secondo quanto riferito da fonti a VGC. Secondo le fonti, il nuovo titolo di combattimento automobilistico ha iniziato lo sviluppo presso lo studio con sede a Liverpool, nel Regno Unito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) PlayStation avrebbe consegnato il revival della serieallo sviluppatore diAll-, secondo quanto riferito da fonti a VGC. Secondo le fonti, il nuovo titolo di combattimento automobilistico ha iniziato lo sviluppo presso locon sede a Liverpool, nel Regno Unito. Leggi altro...

Advertising

GamingTalker : Twisted Metal, il revival sarebbe in sviluppo presso Lucid Games, team di Destruction All-Stars… - Nextplayer_it : RUMOR: Twisted Metal - Nuovo gioco per PS5 in sviluppo? - Tech_Gaming_it : Secondo dei rumors un nuovo Twisted Metal è in sviluppo dagli autori di Destruction All-Stars - GiocareOra : Il nuovo gioco Twisted Metal è in lavorazione per coincidere con la serie TV del 2023 - GiocareOra : Secondo quanto riferito, il revival di Twisted Metal è in fase di sviluppo per PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : Twisted Metal Contro il mito del grunge che ha ucciso il metal Secondo Dee Snider dei Twisted Sister, "non è stato il grunge a uccidere l'hair metal. L'hair metal ha fatto tutto da sé. È diventato troppo commerciale, poi tutto power ballad e canzoni acustiche. A ...

Twisted Metal, la serie TV ha un protagonista: Anthony Mackie Anthony Mackie sarà il protagonista della serie TV di Sony su Twisted Metal : l'attore, superfamoso per essere Falcon (oltre che il prossimo Cap America ) nell' universo cinematografico Marvel e per la seconda stagione della serie cyber - noir distopica Altered ...

Twisted Metal: gli autori di Destruction AllStars al lavoro sul revival per PS5? Everyeye Videogiochi Twisted Metal, il nuovo gioco affidato agli autori di Destruction All-Stars? Stando ad alcune fonti anonime, il nuovo gioco di Twisted Metal è stato affidato a Lucid Games, gli autori di Destruction All-Stars, e il lancio coinciderà con il debutto della serie televisiva..

Twisted Metal: Lucid Games sta lavorando al ritorno della serie? Il franchise di Twisted Metal potrebbe tornare presto con un nuovo episodio affidato a Lucid Games, lo sviluppatore britannico autore di Destruction ...

Secondo Dee Snider deiSister, "non è stato il grunge a uccidere l'hair. L'hairha fatto tutto da sé. È diventato troppo commerciale, poi tutto power ballad e canzoni acustiche. A ...Anthony Mackie sarà il protagonista della serie TV di Sony su: l'attore, superfamoso per essere Falcon (oltre che il prossimo Cap America ) nell' universo cinematografico Marvel e per la seconda stagione della serie cyber - noir distopica Altered ...Stando ad alcune fonti anonime, il nuovo gioco di Twisted Metal è stato affidato a Lucid Games, gli autori di Destruction All-Stars, e il lancio coinciderà con il debutto della serie televisiva..Il franchise di Twisted Metal potrebbe tornare presto con un nuovo episodio affidato a Lucid Games, lo sviluppatore britannico autore di Destruction ...