Tutto sul dry brushing, che unisce i benefici fisici al benessere mentale (Di giovedì 30 settembre 2021) La spazzolatura a secco, o dry brushing, è una pratica ancestrale che sta vivendo negli ultimi tempi una fase di aggiornamento grazie anche a celeb seguaci della bellezza naturale, come Gwyneth Paltrow e Miranda Kerr, che l'hanno regolarmente inserita nella loro beauty routine. «È un metodo di spazzolatura della pelle del corpo su una superficie completamente asciutta quindi senza cosmetici scrub. Si effettua con una spazzola apposita con setole delicate ma abbastanza forti per eseguire uno scrub meccanico», spiega Mario Bonavia, co-founder del brand Emocean.

