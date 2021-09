Tutto facile per la Roma in Ucraina, gli uomini di Josè Mourinho reagiscono dopo il ko nel derby (Di giovedì 30 settembre 2021) La Roma, reduce dalla sconfitta nel derby capitolino con la Lazio, rialza la testa e porta a casa la sua quarta vittoria consecutiva in Conference League 2021/2022. Nel match contro lo Zorya Luhansk, valevole per il secondo turno della fase a gironi, i giallorossi travolgono la modesta formazione Ucraina grazie alle reti siglate da Stephan El Shaarawy, Chris Smalling e Tammy Abraham. Un successo conquistato in maniera molto agevole da parte degli uomini di Josè Mourinho che, senza strafare, completano il loro compito ottenendo i tre punti che consentono loro di issarsi al primo posto nel girone C a punteggio pieno. L’avversario non era certamente proibitivo, ma in Europa non ci sono partite semplici, in particolar modo quelle in trasferta: la reazione dopo il ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) La, reduce dalla sconfitta nelcapitolino con la Lazio, rialza la testa e porta a casa la sua quarta vittoria consecutiva in Conference League 2021/2022. Nel match contro lo Zorya Luhansk, valevole per il secondo turno della fase a gironi, i giallorossi travolgono la modesta formazionegrazie alle reti siglate da Stephan El Shaarawy, Chris Smalling e Tammy Abraham. Un successo conquistato in maniera molto agevole da parte deglidiche, senza strafare, completano il loro compito ottenendo i tre punti che consentono loro di issarsi al primo posto nel girone C a punteggio pieno. L’avversario non era certamente proibitivo, ma in Europa non ci sono partite semplici, in particolar modo quelle in trasferta: la reazioneil ...

Advertising

romaforever_it : Roma, tutto facile con lo Zorya: El Shaa, Smalling e Abraham firmano il 3-0 - sportface2016 : #UECL | Tutto facile per la #Roma in Ucraina, gli uomini di Josè #Mourinho reagiscono dopo il ko nel derby - CorSport : #Roma, tutto facile in #Conference: battuto lo #Zorya 3-0. Mou primo nel girone ?? - tommaso_minotti : @latwittipe Vabbè ma quello che gli contestate sono quisquilie, facile fare come la Meloni che urla solo o Gualtier… - sportli26181512 : Roma, tutto facile con lo Zorya: El Sha, Smalling e Abraham firmano il 3-0: Roma, tutto facile con lo Zorya: El Sha… -