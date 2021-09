Turn over in Europa per archiviare il derby. Pellegrini guida la spedizione dell’altra Roma (Di giovedì 30 settembre 2021) A Zaporizhia, in Ucraina, la Roma arriva con un’ora di ritardo, la conferenza stampa di Josè Mourinho slitta alle 20:00 locali ma il tecnico guarda subito il lato positivo: “Ho già giocato qui a dicembre, ora le condizioni sono migliori per giocare”. Poi il portoghese è un fiume in piena alla vigilia del match contro lo Zorya, seconda giornata di Conference League: “Vogliamo vincere il torneo”, “Vogliamo far riposare diversi giocatori e offrire minutaggio ad altri”. Dopo la bella vittoria sul Cska Sofia, la Roma cerca il punteggio pieno in Ucraina. Spazio al Turn over e gli unici titolari in campo dovrebbero essere Rui Patricio e Pellegrini, squalificato al derby. Dopo la sconfitta nella stracittadina, c’è voglia di reagire in casa Roma. Ma anche voglia, da parte delle ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) A Zaporizhia, in Ucraina, laarriva con un’ora di ritardo, la conferenza stampa di Josè Mourinho slitta alle 20:00 locali ma il tecnico guarda subito il lato positivo: “Ho già giocato qui a dicembre, ora le condizioni sono migliori per giocare”. Poi il portoghese è un fiume in piena alla vigilia del match contro lo Zorya, seconda giornata di Conference League: “Vogliamo vincere il torneo”, “Vogliamo far riposare diversi giocatori e offrire minutaggio ad altri”. Dopo la bella vittoria sul Cska Sofia, lacerca il punteggio pieno in Ucraina. Spazio ale gli unici titolari in campo dovrebbero essere Rui Patricio e, squalificato al. Dopo la sconfitta nella stracittadina, c’è voglia di reagire in casa. Ma anche voglia, da parte delle ...

