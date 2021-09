Turismo | arriva la banca dati per mappare gli annunci di affitti brevi

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministro del, Massimo Garavaglia, ha firmato il decreto ministeriale che disciplina la nascita di una piattaforma dove locatori di, albergatori e bed & breakfast saranno inseriti in unadella ricettività, al fine di contrastare l’evasione nel settore turistico. La nuovamapperà le strutture ricettive e gli immobili destinati agli: la normativa prevede che le unità destinate ad affitto breve presenti nel territorio nazionale vengano identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Quest’ultimo obbligo non riguarda i locatori di ...

Il decreto attuativo del ministero delha già ottenuto parere favorevole del Garante per la privacy e nei prossimi mesi dovrà essere indetta una procedura pubblica per affidare la ...Alberto Firenze , ha promosso la nascita del cosiddetto marchio 'Covid free zone' , ovvero una sorta di riconoscimento che le aziende operanti in diversi settori (, Ristorazione, Ospitalità, ...Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto ministeriale per dare il via alla piattaforma.Individuare ogni possibile iniziativa per garantire un sereno e sicuro soggiorno ai turisti e agli ospiti delle imprese umbre. Parte da queste premesse il protocollo siglato da Federfarma Umbria, Fipe ...