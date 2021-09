Turchia | Osservatorio avvocati | 450 condannati per terrorismo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Osservatorio

ANSA Nuova Europa

"In, secondo il rapporto degli avvocati turchi in esilio Arrested Lawyers Initiative, 1.600 ... Lo ha sottolineato oggi Francesco Caia, presidente dell'Internazionale degli Avvocati ...... come riporta anche l'strategico del ministero della Difesa, e ora sospettata di un ... I jihadisti sono foraggiati da un numero crescente di Stati in competizione come il Qatar, la, ...Nell’aula della Corte d'Assise del tribunale di Verona è stato affisso un grande manifesto con la foto simbolo dell’avvocata Ebru Timtik, morta il 27 ..."In Turchia, secondo il rapporto degli avvocati turchi in esilio Arrested Lawyers Initiative, 1.600 avvocati sono stati arrestati e messi sotto processo, 615 hanno subito una lunga carcerazione preven ...