Tunisia: nominata una donna premier: prima volta nel mondo arabo (Di giovedì 30 settembre 2021) Una nomina storica proviene dalla Tunisia, dove il presidente Kaïs Saïed ha incaricato Néjla Bouden di formare il nuovo governo. Una decisione storica, la prima del genere nel mondo arabo che apre nuovi scenari e che fa ben sperare. La nomina è stata comunicata attraverso una nota Presidenziale. Arrivano le reazioni positive dall'Europa. La Bouden è una docente di Geologia presso la Scuola Nazionale degli Ingegneri di Tunisi ENIT. (Screenshot YouTube France 24)Un comunicato Presidenziale dalla Tunisia ha ufficializzato la nomina di Néjla Bouden da parte del presidente Kaïs Saïed, con l'incarico di formare un nuovo governo. La decisione, si legge nel comunicato, è arrivata grazie all'articolo 16 del decreto presidenziale 117 sulle misure eccezionali.

