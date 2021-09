Tunisia, cosa c’è dietro la nomina della prima donna premier araba (Di giovedì 30 settembre 2021) La Tunisia si conferma apripista dei diritti delle donne nel mondo arabo con la nomina di Najla Bouden Romdhane a capo del “governo del presidente” Kais Saied. Professoressa di geologia presso la Scuola Nazionale degli Ingegneri della capitale Tunisi, classe 1963, la Bouden Romdhane si è detta “onorata” di essere “la prima donna a svolgere l’incarico di capo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 settembre 2021) Lasi conferma apripista dei diritti delle donne nel mondo arabo con ladi Najla Bouden Romdhane a capo del “governo del presidente” Kais Saied. Professoressa di geologia presso la Scuola Nazionale degli Ingegnericapitale Tunisi, classe 1963, la Bouden Romdhane si è detta “onorata” di essere “laa svolgere l’incarico di capo InsideOver.

Advertising

mideastorels : Tra poco su @Radio24_news con @giampaz per parlare di cosa accade in #Tunisia e delle prospettive dopo la nomina de… - brachiosauroo : @LileyArniman no ma dimmi che ora la Tunisia ha tenuto sotto scacco l'intera nazione e ha messo dei fantocci al gov… - 1971Mtgz : @Biante74 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Questa non ha la minima idea di cosa costerebbe pattugliare le coste ital… - renzomangili : In Tunisia, paese islamico, una donna diventa premier. In Italia quanti anni passeranno prima che succeda una cosa simile? - Cristia05271758 : @24Mattino @paolomieli La Tunisia situazione caotica .. cosa vuol dire ..? Sarà, ma sono andati al voto , è stata e… -