Tunisia: chi è Najla Bouden Romdhan, la prima donna premier del mondo arabo (Di giovedì 30 settembre 2021) Classe 1958, docente universitaria nella scuola nazionale di Ingegneria, specialista in scienze geologiche e responsabile dell'attuazione del programma della Banca Mondiale nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Dopo due mesi di stallo politico e istituzionale arriva la nomina di Saied. Ma per l'opposizione è solo un altro tassello della deriva autoritaria del presidente tunisino

